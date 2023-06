Rivian Automotive Registered (A): Kursziel von 21,83 EUR

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag sank der Kurs um weitere -0,59%, was zu einer wöchentlichen Summe von -14,33% führt. Der Markt scheint aktuell pessimistisch eingestellt.

Die Bankanalysten sehen das anders und bewerten die Aktie als unterbewertet mit einem mittelfristigen Kursziel von 21,83 EUR. Dies bedeutet für Investoren ein mögliches Kurspotenzial von +76,95%. Doch nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der vergangenen Tage.

Derzeit empfehlen zehn Analysten einen starken Kauf der Aktie und drei ein Kauf-Rating mit optimistischer Grundhaltung. Sieben Experten sind neutral positioniert und vergeben die Bewertung “halten”. Nur einer sieht die Aktie zum Verkauf geeignet.

Das Guru-Rating...