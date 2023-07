Rivian Automotive Registered (A): Kursziel von 21,20 EUR

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 21,20 EUR und somit um -4,11% über dem aktuellen Kurs.

• Am 14.07.2023 fiel die Aktie um -2,74%

• Das Guru-Rating beträgt nun durchgehend 4,05

• Von insgesamt 21 Analysten empfehlen 13 den Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie kontinuierlich an Wert und schloss gestern mit einem Minus von -2,74%. Die negative Tendenz setzt sich damit fort und beläuft sich auf eine Woche Gesamtverlust in Höhe von -2,70%, was die momentan eher pessimistische Marktstimmung widerspiegelt.

Das mittelfristige Kursziel für Rivian Automotive Registered (A) wurde im Durchschnitt der Bankanalysten auf 21,20 EUR festgelegt. Sollte diese Prognose eintreffen, ergibt sich ein potentieller Verlust...