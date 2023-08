Rivian Automotive Registered (A): Kursziel bei 21,60 EUR

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) wird von Bankanalysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 21,60 EUR und damit um -10,19% höher als der aktuelle Kurs.

• Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) stieg am 03.08.2023 um +2,28%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt jetzt 4,05 nach zuvor ebenfalls 4,05

• Anteil optimistischer Analysten: +61,90%

Trotz einer positiven Entwicklung am Finanzmarkt in den vergangenen fünf Handelstagen (-1,63%) sind einige Experten skeptisch gestimmt. So sehen beispielsweise nur drei Analysten die Aktie als Kauf an. Insgesamt empfehlen jedoch zehn Analysten einen starken Kauf.

Neben dem Guru-Rating zeigt das mittelfristige Kursziel eine positive Zukunftsperspektive für Investoren auf – vorausgesetzt die Bankanalysten behalten...