Rivian Automotive Registered (A): Kurspotenzial um fast 60%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) eine Abweichung von -2,36%. In der vergangenen Woche konnte jedoch ein Zuwachs von +6,29% erreicht werden. Der Markt scheint also aktuell relativ optimistisch.

Bankanalysten sind davon überzeugt, dass das wahre Kursziel bei 21,76 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial in Höhe von +59,95% für Investoren besteht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach einem positiven Trend in der jüngsten Vergangenheit.

Während zehn Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und drei weitere sie als kaufenswert erachten – allerdings ohne Euphorie – sprechen sich sieben Experten für “Halten” aus. Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf. Somit gibt es insgesamt eine optimistische Einschätzung mit einem Anteil von +61,90%.

Der...