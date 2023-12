Rivian Automotive Registered (A)-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten zwei Wochen wurde Rivian Automotive von Privatanlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Rivian Automotive aktuell bei 18,23 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst schloss bei 23,21 USD und hat damit einen Abstand von +27,32 Prozent zum GD200 aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 18,14 USD zeigt sich ebenfalls ein positiver Trend von +27,95 Prozent. Somit wird die Rivian Automotive-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Rivian Automotive insgesamt 16 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Analysten sehen ebenfalls ein Aufwärtspotenzial von 28,64 Prozent basierend auf einer Kursprognose von 29,86 USD. Daher wird die Aktie auch von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen als überverkauft betrachtet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation und wird daher als "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Rivian Automotive in allen Kategorien eine "Gut"-Bewertung, was auf eine positive Stimmung bei Anlegern und Analysten hindeutet.