Rivian Automotive Registered (A): Analysten sind sich einig über Kurspotential von 23,70 EUR

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) hat gestern am Finanzmarkt -1,55% verloren und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt -11,16%. Trotzdem halten die Bankanalysten an ihrem mittelfristigen Kursziel von 23,70 EUR fest. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +20,31%.

Derzeit empfehlen zehn Analysten einen starken Kauf der Aktie und vier weitere bewerten sie als “Kauf”. Neutrale Bewertungen (“halten”) gibt es von neun Experten. Das Guru-Rating bleibt mit 4,04 unverändert.

Insgesamt ist die positive Einschätzung der Analysten zu Rivian Automotive Registered (A) ungebrochen und zeigt ein optimistisches Bild (+60,87%).