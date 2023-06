Rivian Automotive Registered (A): Analysten sehen großes Kurspotenzial – Kursziel bei 22,14 EUR

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und notiert aktuell bei -3,28%. Gestern gab es einen weiteren Abschlag von -1,28%, was die Stimmung der Anleger verschlechtert hat.

Doch Bankanalysten sind optimistisch gestimmt: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 22,14 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich ein potenzielles Plus von +71,59% für Anleger. Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen unter den Experten.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktie von Rivian Automotive Registered (A), drei weitere bewerten sie als “Kauf”. Sieben weitere halten das Papier lediglich und einer rät zum Verkauf. Insgesamt überwiegt jedoch die bullish Einschätzung mit einem Anteil von +61,90%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05.