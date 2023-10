Rivian Automotive Registered (A): Analysten sehen Kurspotenzial von +23,54%

Die gestrige Kursentwicklung von Rivian Automotive Registered (A) am Finanzmarkt betrug -2,55%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +6,29% erreicht werden. Die Bankanalysten sind sich einig: die Aktie ist aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 27,66 EUR und eröffnet somit ein Potenzial in Höhe von +23,54%.

• Am 02.10.2023 verzeichnete die Aktie eine negative Kursentwicklung von -2,55%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 27,66 EUR mit einem Potential von +23,54%

• Insgesamt bewerten derzeit 10 Analysten die Aktie als starken Kauf

Einige Experten teilen diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends nicht und sind lediglich “neutral” positioniert. Trotzdem überwiegt der Anteil der Optimisten mit einer Bewertung als “Kauf” deutlich (+62%). Auch das Guru-Rating bleibt...