Rivian Automotive Registered (A): Analyse ergibt Kursziel von 22,11 EUR - Potenzial von +63%

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) konnte sich gestern nicht behaupten und verzeichnete einen Rückgang um -1,02%. In der vergangenen Woche lag das Plus bei lediglich 0,07%, wodurch die Stimmung am Markt als neutral zu bezeichnen ist.

Analysten sind jedoch optimistisch für die mittelfristige Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel beträgt aktuell 22,11 EUR mit einem Potenzial von +63,24%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten neutralen Entwicklung.

10 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Drei weitere sehen in Rivian Automotive Registered (A) eine gute Investitionsmöglichkeit ohne Euphorie. Die Mehrheit bewertet sie als “halten”. Nur ein einziger Experte rät zum Verkauf.

Somit zeigen sich insgesamt rund 61,9% der Analysten positiv gegenüber dem...