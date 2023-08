Rivian Automotive Registered (A): Analyse der Bankanalysten zeigt ein Kurspotenzial von +29,23%

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) hat in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von -4,56% verzeichnet. Am gestrigen Tag ging es um weitere -5,19% nach unten. Die Stimmung am Markt ist somit relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 23,91 EUR. Das bedeutet ein Kurspotenzial in Höhe von +29,23%. Von insgesamt 23 Analysten bewerten aktuell 10 die Aktie als stark kaufenswert und weitere 4 als Kauf. Somit sind zusammen +60,87% der Experten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl die vergangene Woche für Rivian Automotive Registered (A) nicht erfolgreich war, sehen viele Bankanalysten noch großes Potenzial in der Aktie.