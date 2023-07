Rivian Automotive Registered (A): Aktuelle Kursentwicklung und wahres Kursziel

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) hat gestern eine negative Kursentwicklung von -2,74% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein Verlust von insgesamt -2,70% ergeben, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 21,19 EUR. Sollten diese Prognosen eintreffen, bedeutet dies ein potenzielles Kursrisiko in Höhe von -4,11%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt: Während 10 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und 3 weitere sie als Kauf bewerten, haben sich 7 weitere Analysten neutral positioniert. Nur noch einer stuft die Aktie als Verkauf ein.

Insgesamt ergibt sich daraus immer noch eine positive Einschätzung der Rivian Automotive Registered (A)-Aktien durch etwa +61,90% aller...