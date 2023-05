Rivian Automotive Registered (A): Aktuell unterbewertet

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +88,99% über dem aktuellen Kurs.

• Rivian Automotive Registered (A): 05. Mai 2023 mit +4,51%

• Kursziel: 23,20 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,09

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) an der Börse um +4,51% zu.

In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Anstieg um insgesamt +6,85%, was auf eine relative Markt-Optimismus hinweist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel von Bankanalysten liegt bei 23,20 EUR für die Aktie.

Somit sehen sie ein Potenzial in Höhe von +88,99% für Investoren voraus.

11 Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 11 teilen diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch.

7 Experten...