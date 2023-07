Rivian Automotive Registered (A): Aktienkurs unterbewertet - Kursziel bei 21,60 EUR

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) wird derzeit nach Meinung von Experten nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 21,60 EUR, was einem Potenzial von -11,66% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs um +3,42%

• Durchschnittliches Guru-Rating jetzt bei 4,05

• Optimistisch gestimmt: +61,90% Analysten halten die Aktie für einen Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +4,38% verzeichnet werden und auch gestern legte die Rivian Automotive Registered (A) mit einer Kursentwicklung von +3,42% weiter zu. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Von insgesamt 21 Analysteneinschätzungen sprechen sich zehn für den Kauf aus und drei für eine weitere positive Entwicklung der Aktie aus (“Kauf”). Sieben Experten empfehlen...