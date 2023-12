Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmungs- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Internetkommunikation bezüglich Rivian Automotive in den letzten Wochen stark negativ war. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rivian Automotive-Aktie überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (15) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (26,77) deuten auf eine überverkaufte Situation hin. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis der RSIs.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Rivian Automotive-Aktie derzeit bei 18,03 USD. Da der Aktienkurs bei 22,83 USD liegt und somit einen Abstand von +26,62 Prozent aufweist, erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein positiver Abstand von +28,98 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

Analysten schätzen die Aktie auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 11 positiv, 5 neutral und keine negativ. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel angesehen, mit einem erwarteten Kursziel von 29,86 USD, was einer Erwartung von +30,78 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Rivian Automotive-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Stimmungs- und Buzz-Analyse, des RSI, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen.