Rivian Automotive Registered (A): Aktie unterbewertet - Kursziel bei 21,76 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) einen Rückgang um -2,36%. Die vergangene Woche jedoch war geprägt von einem Anstieg um +6,29%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 21,76 EUR. Dies entspricht laut Bankanalysten einem Potenzial von +59,95% für Investoren. Von den derzeit 10 Analysten sehen alle die Aktie als starken Kauf an oder setzen zumindest ein Kauf-Rating. Lediglich ein Analyst rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,05 und zeigt ebenfalls eine positive Trendentwicklung an.

Zusammenfassend ist festzustellen: Trotz des jüngsten Rückgangs gilt die Rivian Automotive Registered (A) als unterbewertet und bietet Anlegern aufgrund ihres hohen Potenzials weiterhin gute Chancen.