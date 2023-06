Rivian Automotive Registered (A): Aktie unterbewertet - Kursziel 21,75 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Rivian Automotive Registered (A) Aktie am Finanzmarkt -2,36% an Wert. Insgesamt zeigt sich jedoch ein positiver Trend von +6,29% in den letzten fünf Handelstagen. Was sagen Experten dazu?

Das mittelfristige Kursziel der Rivian Automotive Registered (A) liegt bei 21,75 EUR und bietet damit Investoren ein Potenzial für eine Steigerung um +59,95%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen 10 Bankanalysten den Kauf der Aktie und weitere drei stehen ihr neutral gegenüber und bewerten sie als “halten”. Nur einer rät zum Verkauf der Anteilsscheine. Der Großteil sieht das Potential somit optimistisch.

Abschließend ist noch das Guru-Rating zu erwähnen: Es bleibt mit einem Wert von 4,05 konstant gut bewertet.