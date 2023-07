Rivian Automotive Registered (A): Aktie unterbewertet - Kursziel bei 21,55 EUR

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) ist laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -12,34% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Rivian Automotive Registered (A): Steigerung von +7,10% am 26.07.2023

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel: 21,55 EUR

• Guru-Rating: Anstieg auf 4,05

Am letzten Handelstag verzeichnete die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) ein Plus von +7,10%, für eine Gesamtsteigerung in den vergangenen fünf Handelstagen bzw. einer vollständigen Woche um +5,19%. Der Markt erscheint entsprechend optimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Rivian Automotive Registered (A) beträgt gegenwärtig 21,55 EUR und impliziert somit ein Potenzial von -12,34%. Einige Analysten teilen diese Ansicht jedoch aufgrund des positiven Trends der jüngsten...