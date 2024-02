Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Der nächste starke Knaller!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Rivian Automotive in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Rivian Automotive wurde in etwa normalem Maße diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 10 Mal eine positive Einschätzung für Rivian Automotive abgegeben, 5 Mal neutral und kein Mal negativ bewertet. Langfristig wird dem Unternehmen daher ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite aus bescheinigt. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 15,39 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 94 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 29,86 USD. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Auch die Aktie von Rivian Automotive stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Rivian Automotive als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie beträgt 69,97 und der RSI25-Wert liegt bei 59,76, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.