Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Rivian Automotive-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,5 USD ein "Gut"-Signal darstellt, da er um +5,18 Prozent vom GD200 (18,54 USD) entfernt ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 18,68 USD auf, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +4,39 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Rivian Automotive-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Positive Kommentare über Rivian Automotive in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen zugenommen, was zu einem Anstieg des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung, da auch die Diskussionen und die Aufmerksamkeit der Anleger zunehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rivian Automotive-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist sie auf einer 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, wodurch eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Langfristig gesehen wird die Rivian Automotive-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 11 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch das Kursziel der Analysten von 29,86 USD deutet auf eine positive Performance von 53,11 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.