Rivian Automotive Registered (A): Aktie mit hohem Kurspotenzial bei 21,88 EUR

Die Aktien von Rivian Automotive Registered (A) sind derzeit unterbewertet und bieten demnach Investoren ein großes Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,88 EUR, was einem Plus von +21,68% entspricht. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie eine positive Entwicklung von +40,32% verzeichnen.

• Rivian Automotive Registered (A): Am 03.07.2023 mit +17,41%

• Das Kursziel von Rivian Automotive Registered (A) liegt bei 21,88 EUR

• Guru-Rating: Von “Guru-Rating ALT” auf 4,05 gestiegen

Am gestrigen Tag legte die Aktie um weitere +17,41% zu und wurde somit innerhalb einer vollständigen Handelswoche um insgesamt +40,32% optimistischer bewertet.

Aktuell empfehlen zehn Analysten einen starken Kauf der Aktie sowie drei Experten ein Kauf Rating für das Unternehmen. Sieben Bewertungen lauten “halten”, während...