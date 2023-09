Rivian Automotive Registered (A): Aktie auf dem Prüfstand - Kursziel von 24,19 EUR

Nach Ansicht von Experten ist die Rivian Automotive Registered (A)-Aktie derzeit unterbewertet. Das mögliche Kurspotenzial beträgt +10,94% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 05.09.2023: Rivian Automotive Registered (A) mit einem Plus von +0,34%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 24,19 EUR

• Guru-Rating: stabil bei 4,04 Punkten

Der gestrige Handelstag bescherte Rivian Automotive Registered (A) eine leichte Steigerung um +0,34%. Damit verzeichnete das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +4,84%, was auf eine positive Grundstimmung am Markt schließen lässt.

Obwohl die Analysten der Bankhäuser diese Entwicklung erwartet haben oder nicht – ihre Einschätzung bleibt eindeutig optimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 24,19 EUR....