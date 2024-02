Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Rivian Automotive ergibt eine insgesamt positive Bewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 18,95 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 16,35 USD, was einem Abstand von -13,72 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -11,81 Prozent.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten vorwiegend positive Einschätzungen für Rivian Automotive abgegeben, was zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" führt. Auch das mittlere Kursziel von 29,86 USD, basierend auf dem aktuellen Kurs von 16,35 USD, wird als positive Entwicklung angesehen.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 39,66, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine "Neutral"-Situation hin.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, mit positiven Einschätzungen von Analysten, aber auch technischen Indikatoren, die auf eine eher negative Entwicklung hindeuten.