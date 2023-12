Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Was passiert jetzt?

Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel wird auf 25,46 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +17,08% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Am 28.12.2023 verzeichnete die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) einen Anstieg um +1,39%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich die Gesamtsteigerung auf +2,04%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist.