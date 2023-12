Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um kurzfristige Kursbewegungen vorherzusagen. Für den RSI von Rivian Automotive auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 47,34 bzw. 46,28, was auf einen neutralen Zustand hinweist.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von Rivian Automotive von 18,21 USD mit +1,39 Prozent Entfernung vom GD200 (17,96 USD) und +3,06 Prozent Entfernung vom GD50 (17,67 USD) ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Rivian Automotive überwiegend positiv, mit insgesamt fünf positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch eher neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Rivian Automotive-Aktie 11 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen von Analysten. Kurzfristig wurden 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was ebenfalls auf eine positive Bewertung hindeutet. Das durchschnittliche Kursziel von 16 Analysten liegt bei 29,86 USD, was ein Aufwärtspotential von 63,96 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Rivian Automotive somit eine "Gut"-Empfehlung.