Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Rivian Automotive Registered (A) ist derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel wird auf satte +72,91% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 16.02.2024 verzeichnete die Rivian Automotive Registered (A) Aktie eine Kursentwicklung von -0,35%. Das Kursziel für diese Aktie liegt bei 26,16 EUR, wobei das Guru-Rating unverändert bei 4,16 bleibt.

Markteinschätzung und Analystenmeinungen

Die vergangenen fünf Handelstage brachten eine Gesamtentwicklung von -0,23%, was eine neutrale Stimmung am Markt widerspiegelt. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel bei 26,16 EUR liegt, was Rivian Automotive Registered (A) ein Potenzial von +72,91% bietet.

Einschätzung der Analysten

Aktuell sind 12 Analysten der Meinung, dass es sich lohnt, in die Aktie zu investieren und sie als starken Kauf einstufen. Weitere 5 Analysten teilen diese optimistische Sichtweise und empfehlen die Aktie zum Kauf. Im Gegensatz dazu halten sich 8 Experten neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Insgesamt sind also rund 68,00% der Analysten weiterhin optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung der Aktie.

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Analysten ein großes Potenzial in der Rivian Automotive Registered (A) Aktie sehen. Die positive Einschätzung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das weiterhin auf einem positiven Niveau liegt. Die Aktie scheint also vielversprechend, aber wie immer gilt es, die Entwicklungen am Markt aufmerksam zu verfolgen.

