Rivian Automotive Registered (A) Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rivian Automotive-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 36. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 29,63 beträgt. Im Gegensatz zum RSI7 ist Rivian Automotive hier überverkauft, und daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Rivian Automotive.

Analysten bewerten die Rivian Automotive-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 11 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Für den letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 29,86 USD, was ein Aufwärtspotential von 26,57 Prozent bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Rivian Automotive eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der gleitende Durchschnittskurs der Rivian Automotive beläuft sich auf 18,28 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 23,59 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +29,05 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 18,22 USD, was einem Abstand von +29,47 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Rivian Automotive. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.