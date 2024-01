Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Analysten bewerten die Aktie von Rivian Automotive auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 11 eine gute, 5 eine neutrale und keiner eine schlechte Bewertung ab. Im vergangenen Monat wurde die Aktie von einem Analysten positiv bewertet, während die anderen neutral oder negativ blieben. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,86 USD, was einem erwarteten Anstieg von 27,27 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 23,46 USD liegt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet führen zu einer negativen Bewertung für Rivian Automotive. Die Diskussionsaktivität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rivian Automotive-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine überverkaufte Situation an, was eine positive Einschätzung ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien ist neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auch als "Neutral" eingestuft.