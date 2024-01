Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Ruhe bewahren!

Die Analyse von Rivian Automotive zeigt gemischte Ergebnisse in Bezug auf die Stimmung und das Anlegerverhalten. Die Diskussionsintensität im Internet ist rückläufig, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings deutet der RSI25 auf eine Überverkaufssituation hin und erhält somit ein "Gut"-Rating. Die Analysteneinschätzung für Rivian Automotive ist überwiegend positiv, mit einem erwarteten Kursziel von 29,86 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist neutral, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Rivian Automotive Registered (A) kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Rivian Automotive Registered (A) jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rivian Automotive Registered (A)-Analyse.

Rivian Automotive Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...