Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 16 Analystenbewertungen für die Rivian Automotive-Aktie stattgefunden. Davon waren 11 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Rivian Automotive-Aktie. Kurzfristig betrachtet gab es innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen. Somit wird die Aktie auch kurzfristig als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 29,86 USD. Das bedeutet ein Aufwärtspotential von 63,96 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 18,21 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für dieses Wertpapier.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Rivian Automotive wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,28 und zeigt, dass auch auf dieser Basis Rivian Automotive weder überkauft noch überverkauft ist. Das führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für den RSI25. Insgesamt erhält das Rivian Automotive-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen vorwiegend positiv gestimmt gegenüber Rivian Automotive. Es gab fünf positive und vier negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Rivian Automotive daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

In den letzten Wochen wurde bei Rivian Automotive eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist das Ergebnis einer Tendenz hin zu besonders negativen Themen bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Rivian Automotive für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.