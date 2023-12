Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und setzt sie ins Verhältnis zueinander. In Bezug auf die Rivian Automotive-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 15, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 26,77 eine überverkaufte Situation, was der Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung einbringt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Rivian Automotive-Aktie also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Rivian Automotive in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Auch hier erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Rivian Automotive-Aktie bei 18,03 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 22,83 USD aus dem Handel ging und einen Abstand von +26,62 Prozent aufgebaut hat. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich mit einem Niveau von 17,7 USD eine positive Differenz von +28,98 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.