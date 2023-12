Rivian Automotive Registered (A) Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie des Unternehmens Rivian Automotive wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt positiv bewertet. Von den Research-Abteilungen wurden 11-mal positive, 5-mal neutrale und 0-mal negative Einstufungen abgegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führte. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige Sichtweise als positiv bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel für die Rivian Automotive-Aktie liegt bei 29,86 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,84 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Rivian Automotive liegt bei 54,06, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 25,25 und deutet auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Rivian Automotive langfristig unterdurchschnittlich aktiv sind und eine negative Stimmungsänderung erlebt haben. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Rivian Automotive mit 23,54 USD deutlich über der 200-Tage-Linie (GD200) von 18,38 USD liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positiver Befund.

Insgesamt ergibt sich also aus der Bewertung von Analysten, dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse die Einschätzung, dass die Aktie von Rivian Automotive insgesamt als positiv bewertet wird.