Rivian-Aktie: Die Bullen können Schlimmeres verhindern!

Nach einem scharfen Rücksetzer in der vergangenen Woche hat die Aktie des Elektroauto-Start-up Rivian in dieser Woche letztlich keinen großen Schaden genommen. Dabei hatte es am Donnerstag noch einmal schwere bärische Attacken gegeben, die den Kurs um fast 8 Prozent zurückkommen ließen. Doch der Freitag sah wieder die Bullen im Vorteil. Am Ende des Tages standen Gewinne von 2,4 Prozent… Hier weiterlesen