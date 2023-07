Rivian-Aktie: Beeindruckendes Wachstum!

Die Rivian-Aktie hat einen beeindruckenden Aufschwung erlebt: Im gestrigen US-Handel stieg der Aktienwert um 17,41 Prozent. Rivian Automotive, der Hersteller von Elektrofahrzeugen, verkündete am Montag eine Produktion von 13.992 Fahrzeugen in seinem Werk in Normal, Illinois im zweiten Quartal und Auslieferungen von insgesamt 12.640 Fahrzeugen. Dies übertrifft die Prognosen der Analysten mit erwarteten Auslieferungen von etwa 11.300 deutlich. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Bestätigung des Unternehmens auf dem richtigen Kurs zu sein, um das anvisierte Jahresproduktionsziel von genau 50.000 Fahrzeugen zu erreichen.

Zukunftsprognose

In Bezug auf zukünftige Schritte hat Rivian den Veröffentlichungszeitpunkt für ihren Q2-Geschäftsbericht auf den 8.August festgelegt. Innerhalb dieses Monats äußerte sich das Unternehmen...