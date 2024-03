Rivian-Aktie: Das Auto-Startup tritt aufs Gas

Die Rivian-Aktie (WKN: A3C47B) zeigt sich zum Wochenschluss in bärenstarker Verfassung. Bereits am Donnerstag schoss das Papier des US-Elektroautoherstellers im US-Handel über +13% in die Höhe. Am Freitagmorgen setzt sich der Kursaufschwung an den europäischen Börsen mit einem Plus von mehr als +3% fort. Was steckt hinter dem starken Lebenszeichen von Rivian?