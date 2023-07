Rivian-Aktie: Die Amazon-Überraschung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon kündigte an, in den kommenden Wochen seine ersten europäischen Rivian-Lieferwagen in Deutschland einzuführen. Dies ist Teil des langfristigen Plans von Amazon, sein Transportnetzwerk zu elektrifizieren. Es wird erwartet, dass 300 dieser Elektrofahrzeuge im Einsatz sein werden und in den Regionen München, Berlin und Düsseldorf unterwegs sein werden.

– Die Lieferwagen sind ein Bestandteil der Auftragserteilung von Amazon über 100.000 Fahrzeuge im Jahr 2019

– Der E-Commerce-Riese aus Seattle hält einen Anteil von 17% an Rivian Automotive

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie des Unternehmens um beachtliche 43,23 Prozent zulegen.

Rivian Automotive hat sich ebenfalls positive Beachtung auf der Wall Street gesichert. D.A. Davidson erhöhte beispielsweise das Rating für Rivian von...