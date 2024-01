Rivet, Machine Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Rivet & Machine diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Rivet & Machine als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 55,98 insgesamt 79 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 31,31 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Einstufung "Schlecht". Auch hinsichtlich der Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs mit -14,56 Prozent negativ vom Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" abweicht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Rivet & Machine als "Schlecht" eingestuft, da der 7-Tage-RSI aktuell bei 77,36 Punkten liegt und somit aufzeigt, dass die Aktie überkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 51,25, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Rivet & Machine basierend auf dem Anleger-Sentiment, der fundamentalen Analyse, und dem Relative Strength Index mehrheitlich eine "Schlecht"-Bewertung.