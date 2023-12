Rivet, Machine Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rivet & Machine liegt derzeit bei 55,98, was 83 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Aufgrund dessen erhält Rivet & Machine in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Rivet & Machine derzeit bei 22,73 USD, während die Aktie selbst bei 17,5 USD gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -23,01 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 16,92 USD, was die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +3,43 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Rivet & Machine liegt aktuell bei 20,21, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher eine Einstufung von "Gut" erhält. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach war und auch die Rate der Stimmungsänderung eher negativ war. Deshalb erhält Rivet & Machine für diesen Faktor insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Rivet & Machine aufgrund der fundamentalen, technischen und sentimentalen Analyse.