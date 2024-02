Rivet, Machine Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Rivet & Machine war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sieben positive Tage, sechs negative Tage und an einem Tag war die Richtung nicht eindeutig. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rivet & Machine daher eine neutrale Bewertung.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei Rivet & Machine derzeit bei 2,38 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,03 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche erhält die Rivet & Machine-Aktie daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Rivet & Machine-Aktie weist einen Wert von 72,23 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 54,32, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Rivet & Machine.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Rivet & Machine eine Performance von -37,13 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 402,28 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -439,42 Prozent im Branchenvergleich für Rivet & Machine. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Rendite von Rivet & Machine um 279,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Rivet & Machine ein schlechtes Rating im Branchenvergleich und im Sektorvergleich.