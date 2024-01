Rivet, Machine Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rivet & Machine-Aktie beträgt derzeit 49, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls neutral (Wert: 53,48), was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rivet & Machine-Aktie bei 21,84 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,23 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von -3,62 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Rivet & Machine geäußert wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Rivet & Machine eine Dividendenrendite von 2,38 %, was 14,56 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.