Riverside etabliert europäische Gruppe für Kontaminationskontrolle in Reinräumen

Cleveland, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) -Globaler Investor unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der führenden Unternehmen im Bereich Reinraumverbrauchsmaterialien Dastex in Deutschland und Vita Verita in SchwedenThe Riverside Company, der auf mittelständische Wachstumsunternehmen spezialisierte, weltweit tätige Investor, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Dastex Reinraumzubehör GmbH & Co. KG (Dastex) unterzeichnet, einem führenden spezialisierten, unabhängigen Distributor für Reinraumbekleidung und -verbrauchsmaterialien in Europa. Parallel dazu unterzeichnete Riverside eine Vereinbarung zur Übernahme von Vita Verita, einem führenden Unternehmen im schwedischen Markt, als erste Erweiterung der Plattform. Der Abschluss der Übernahmen steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.Das 1979 in Deutschland gegründete Unternehmen Dastex hat sich zu einem marktführenden Anbieter von Reinraumbekleidung und -verbrauchsmaterialien in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt, mit einem starken Standbein in den Benelux-Ländern und einer wachsenden europaweiten Präsenz. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren dank seines einzigartigen technischen Know-hows und seiner Forschungs- und Entwicklungskompetenz, seines umfassenden Produktsortiments und seines ausgezeichneten Kundenservices schnell gewachsen und ist der starken Nachfrage der Pharma- und Halbleiterindustrie nachgekommen.Vita Verita wurde 1983 in Schweden gegründet und ist ein Spezialist für Reinraum-Verbrauchsmaterialien und Laborgeräte, Luftqualitätsprüfungen, Service und Wartung für Pharmaunternehmen, Krankenhäuser und andere kontrollierte Umgebungen. Das Unternehmen bietet sowohl Eigen- als auch Fremdprodukte an, darunter Einwegkleidung, Handschuhe und Tücher, sowie Verifizierungs- und Validierungsservices. Vita Verita kann auf fast zwei Jahrzehnte kontinuierlichen Wachstums zurückblicken, das durch die langjährigen Kundenbeziehungen und die konsequente Ausrichtung auf Qualität unterstützt wird.Damien Gaudin, Partner bei Riverside Europe, der die Transaktionen leitete, kommentierte: „Durch die Übernahme von Dastex und Vita Verita kombinieren wir zwei Spezialisten für Reinraum-Verbrauchsmaterialien in Europa, die unverzichtbare Produkte und Dienstleistungen anbieten und den Kern unserer paneuropäischen Buy-and-Build-Strategie bilden. Dies schafft eine einzigartige Plattform, die perfekt positioniert ist, um organisch und durch Akquisitionen weiter zu wachsen. Wir freuen uns, mit den starken Management-Teams von Dastex und Vita Verita zusammenzuarbeiten, um den europäischen Marktführer im Bereich der Kontaminationskontrolle für Reinräume aufzubauen, der sowohl erstklassige Produkte als auch technische und regulatorische Services anbietet, unterstützt durch eine ehrgeizige ESG-Strategie."Karsten Langer, Managing Partner von Riverside Europe, fügte hinzu: „Die Investitionen unterstreichen die Expertise von Riverside Europe an der Schnittstelle von zwei unserer Schwerpunktsektoren: Healthcare und Specialty Distribution. Sie sind auch ein klares Beispiel für unsere paneuropäische Präsenz und unsere Fähigkeit, führende Unternehmen aufzubauen. Dastex und Vita Verita beliefern die kontinuierlich wachsende Reinraumindustrie und helfen Kunden in der Pharmaindustrie, im Bereich Life Sciences und anderen High-Tech-Industrien, die immer strengeren Qualitäts- und Regulierungsstandards zu erfüllen. Durch die Übernahme von Dastex und Vita Verita entsteht ein führendes Unternehmen im Bereich der Kontaminationskontrolle in Reinräumen zum Nutzen seiner Kunden."Carsten Moschner, CEO von Dastex, kommentierte: „Das Management-Team und ich freuen uns, gemeinsam mit Vita Verita und Riverside das nächste Kapitel in der Geschichte des Unternehmens aufzuschlagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Riverside der ideale Partner ist, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne zu unterstützen, und dass die Ergänzung durch Vita Verita und deren umfassendes Serviceangebot in Schweden ein entscheidender Schritt auf unserem Weg ist, einer der herausragenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Kontaminationskontrolle in Europa zu werden. Wir freuen uns darauf, unser Geschäft auf dem gesamten Kontinent weiter auszubauen und unseren Kunden ein noch breiteres Full-Service-Angebot zu bieten. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern, Kollegen, Lieferanten und Kunden für ihre großartige Unterstützung und ihr Vertrauen bedanken."Anders Kumbrant, CEO, und Magnus Kumbrant, COO von Vita Verita, fügten hinzu: „Wir freuen uns, mit Dastex und Riverside zusammenzuarbeiten, um unsere Ambitionen und Visionen für das Unternehmen weiter zu verwirklichen. Wir sind besonders begeistert von der Aussicht, mit Dastex zusammenzuarbeiten, einem der führenden europäischen Unternehmen im Bereich der Reinraumbekleidung und -verbrauchsmaterialien, das für seine herausragende Expertise und Professionalität bekannt ist. Wir möchten Anna-Lena Weiss, die in Zukunft eine führende Rolle bei Vita Verita einnehmen wird, sowie dem gesamten Vita Verita-Team, unseren Kunden, Lieferanten und dem Team von Riverside für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken."Gemeinsam mit Gaudin arbeiteten für Riverside Vice President Maxime Meulemeester, Senior Associate Nicola Tomaschko, Associates Sebastiaan Pauwels und Nils Mjörnemark sowie Origination-Associate Bence Putnoky an der Transaktion. Damien Gaudin hat den Dastex-Deal für Riverside akquiriert, während Ali Al Alaf und Nils Mjornemark den Vita Verita-Deal akquirierten.Über The Riverside CompanyThe Riverside Company ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft und konzentriert sich auf Beteiligungen an mittelständischen Wachstumsunternehmen. Seit der Gründung im Jahr 1988 hat Riverside mehr als 960 Investitionen getätigt. Die internationalen Private Equity- und Structured Capital Portfolios des Unternehmens umfassen mehr als 150 Unternehmen. Die europäischen Aktivitäten von Riverside sind ein integraler Bestandteil des umfassenden globalen Netzwerks des Unternehmens welches seit 1989 in Europa aktiv ist. Riverside ist davon überzeugt, dass eine internationale Präsenz in Kombination mit tiefgreifendem Verständnis der lokalen Gegebenheiten, der Kultur und der Geschäftspraktiken die Teammitglieder zu besseren Investoren und Geschäftspartnern macht.