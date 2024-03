Riverside Resources Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung der Anleger bei Riverside in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich an den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei standen in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Riverside liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Riverside in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der Schlusskurse der Riverside-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,13 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,12 CAD, was einem Rückgang von 7,69 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der letzte Schlusskurs von 0,12 CAD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,12 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Riverside-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.