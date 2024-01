Evgo Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Die technische Analyse der Evgo-Aktie zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie liegt bei 4,16 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 3,58 USD liegt und somit einen Abstand von -13,94 Prozent aufweist. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,94 USD, was einer Differenz von +21,77 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Evgo liegt bei 53,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 40,24 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analysten bewerten die Evgo-Aktie derzeit positiv, mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,67 USD, was einem Aufwärtspotential von 170,02 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Evgo in Social Media, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Evgo-Aktie aufgrund der gemischten Signale eine "Schlecht"-Bewertung.