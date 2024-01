Riverside Resources Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Riverside ist neutral, wie aus einer Analyse der Diskussionen hervorgeht. Weder positive noch negative Ausschläge waren in den letzten Tagen zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Daher erhält Riverside eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Riverside-Aktie als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 44,44 liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Riverside-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,13 CAD liegt, was einer Differenz von -7,14 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung. Der Wert liegt bei 0,12 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was einer positiven Veränderung von +8,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Riverside-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.