Riversgold Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Riversgold wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Riversgold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 48,15 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Riversgold auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Riversgold konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen verzeichnet werden, daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Riversgold daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien geben Einblicke in das Anleger-Sentiment. Über Riversgold wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an sechs Tagen eine positive Stimmung und an insgesamt acht Tagen eine neutrale Einstellung zu beobachten war. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Riversgold insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Riversgold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD. Der letzte Schlusskurs bei 0,0115 AUD weicht somit um +15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 0,01 AUD und einem letzten Schlusskurs über diesem Durchschnitt eine +15 Prozentige Abweichung, was ebenfalls ein "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis ergibt. Insgesamt erhält die Riversgold-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

