Riverine China Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse der Aktie von Riverine China zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,47 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,365 HKD lag und somit einen Abstand von -22,34 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,43 HKD, was einer Differenz von -15,12 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bei Riverine China in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Riverine China 2,35 Prozent, was 1,15 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Riverine China eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie von Riverine China einen Wert von 90 für den RSI7 (sieben Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen Wert von 61,22 für den RSI25 (25 Tage), der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.