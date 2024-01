Riverine China Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Riverine China hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor als unterdurchschnittlich erwiesen. Mit einer Rendite von -42,59 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die eine mittlere Rendite von -10 Prozent aufweist, schneidet Riverine China mit 32,59 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 0,38 HKD nun -11,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -19,15 Prozent liegt. Somit wird die Aktie in beiden Zeiträumen insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festzustellen war. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Riverine China-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Riverine China beträgt derzeit 2,35 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,52 % in der Bauwesen-Branche. Mit einer Differenz von lediglich 8,17 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende somit als "Schlecht" eingestuft.