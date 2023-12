Riverine China Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse der Riverine China basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,47 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,41 HKD) um -12,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,44 HKD weist auf eine Abweichung von -6,82 Prozent hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Riverine China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,41 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um -8,73 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -15,68 Prozent entspricht. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,07 Prozent im letzten Jahr, und Riverine China lag 22,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Riverine China wurde ebenfalls untersucht. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Riverine China. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung abgegeben.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Riverine China aktuell 169,76, was 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 209 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher erhält Riverine China auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.