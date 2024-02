Sunevision Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Sunevision-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,49 HKD im Vergleich zum aktuellen Kurs (2,77 HKD) eine Abweichung von -20,63 Prozent aufweist. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 2,77 HKD nur um -3,82 Prozent vom GD50 von 2,88 HKD abweicht. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Bereich des Branchenvergleichs der Aktienkurse hat Sunevision eine Rendite von 98,58 Prozent erzielt, was mehr als 120 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -18,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sunevision mit 116,68 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In puncto Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sunevision-Aktie aktuell 12,37, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 42 liegt. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet betrachtet und erhält in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird bei Sunevision in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich für die Sunevision-Aktie somit eine neutrale Bewertung auf verschiedenen Analyseebenen.