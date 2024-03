Rivalry Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse der Rivalry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,24 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1 CAD) um -19,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,04 CAD führt zu einer Abweichung von -3,85 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Rivalry-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger die Rivalry-Aktie in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet haben. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Rivalry in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.