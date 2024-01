Rivalry Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Rivalry betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 14,29 Punkte, was darauf hindeutet, dass Rivalry derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,43, was bedeutet, dass Rivalry weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Rivalry in diesem Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Thema führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" steht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,35 CAD für den Schlusskurs der Rivalry-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,1 CAD, was einem Unterschied von -18,52 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 1,05 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen rund um Rivalry. Die Rate der Stimmungsänderung für Rivalry ist kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.